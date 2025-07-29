В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки шахедов

В ночь на вторник, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.

05:37. ВС сообщили о шахедах на востоке Харьковщины, которые двигаются курсом на запад.

Карта воздушных тревог в Украине на 05:38 29 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

04:55. Воздушные силы сообщают о БПЛА в районе Макарова Киевской области. Привлечены средства для ущерба.

02:15. Воздушные силы о движении БПЛА:

группа БПЛА из Белгородской области РФ курсом на Харьковщину;

БПЛА в центре Сумщины — курсом на Сумы;

БПЛА на западе Харьковщины — курсом на запад;

БПЛА на северо-западе Полтавщины — курсом на Черкащину;

БПЛА в центре и на востоке Днепропетровщины — курсом на Днепр.

02:00. Воздушная тревога в ряде областей.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00 29 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:

в центре Сумской области — курсом на юго-запад;

на востоке Черниговской области — курсом на запад.