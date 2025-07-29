В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки шахедов

29 июля, 05:38
Поделиться:
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

В ночь на вторник, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.

05:37. ВС сообщили о шахедах на востоке Харьковщины, которые двигаются курсом на запад.

Карта воздушных тревог в Украине на 05:38 29 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 05:38 29 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

04:55. Воздушные силы сообщают о БПЛА в районе Макарова Киевской области. Привлечены средства для ущерба.

Реклама

02:15. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • группа БПЛА из Белгородской области РФ курсом на Харьковщину;
  • БПЛА в центре Сумщины — курсом на Сумы;
  • БПЛА на западе Харьковщины — курсом на запад;
  • БПЛА на северо-западе Полтавщины — курсом на Черкащину;
  • БПЛА в центре и на востоке Днепропетровщины — курсом на Днепр.

02:00. Воздушная тревога в ряде областей.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00 29 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00 29 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:

  • в центре Сумской области — курсом на юго-запад;
  • на востоке Черниговской области — курсом на запад.
alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины шахеды атака шахедов Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies