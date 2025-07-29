В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки шахедов
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)
В ночь на вторник, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.
05:37. ВС сообщили о шахедах на востоке Харьковщины, которые двигаются курсом на запад.
04:55. Воздушные силы сообщают о БПЛА в районе Макарова Киевской области. Привлечены средства для ущерба.
02:15. Воздушные силы о движении БПЛА:
- группа БПЛА из Белгородской области РФ курсом на Харьковщину;
- БПЛА в центре Сумщины — курсом на Сумы;
- БПЛА на западе Харьковщины — курсом на запад;
- БПЛА на северо-западе Полтавщины — курсом на Черкащину;
- БПЛА в центре и на востоке Днепропетровщины — курсом на Днепр.
02:00. Воздушная тревога в ряде областей.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:
- в центре Сумской области — курсом на юго-запад;
- на востоке Черниговской области — курсом на запад.