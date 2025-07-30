РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы

Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером вторника, 29 июля, российские оккупанты запустили несколько групп ударных БПЛА в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

03:18. В результате удара РФ по Шевченковскому району Харькова пострадали три человека: 33-летний мужчина и две женщины 24 и 62 лет — Синегубов.

02:48. В Харькове раздался новый взрыв — глава ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, под ударом оказался Слободской район. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — отметил он.

02:27. Воздушные силы сообщают о движении новых БПЛА в Харьков с севера.

Карта воздушных тревог в Украине на 02:28 30 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:16. По уточненной информации, в Шевченковском районе Харькова также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит одно авто — Терехов.

02:07. В Харькове раздался взрыв. Оккупанты атаковали город шахедом — мэр города Игорь Терехов.

«В результате попытки вражеского удара по городу в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются», — отметил он.

Информации о пострадавших пока нет.

00:37. СМИ сообщают о взрывах в Павлограде.

00:32. БПЛА на Павлоград с востока и запада — Воздушные силы.

00:30. В Николаеве раздался взрыв — Суспільне.

До этого Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей

23:58. ВС о движении БПЛА:

БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс — северный;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс — юго-западный;

БПЛА в Сумской области севернее н.п. Терны, курс — южный;

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс — юго-западный.

23:37. Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА для Полтавской и Кировоградской областей.

По информации Воздушных сил, беспилотники сейчас фиксируют на севере Черниговской и Сумской областей. Курс — южный. Также сообщалось о движении БПЛА в сторону Никополя.