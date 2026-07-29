РФ атакует Украину шахедами, в ряде областей объявлена воздушная тревога
Мобильная огневая группа сбивает российский дрон (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)
В ночь на среду, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.
06:19. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на Харьков с юга;
- БПЛА в направлении юга Одесской области со стороны Черного моря;
- БПЛА к востоку от Кривого Рога, курс на север.
06:12. Пуски КАБ в направлении Донецкой и Запорожской областей — Воздушные силы.
05:55. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на Николаев с юга;
- БПЛА в направлении юга Одесской области со стороны Черного моря;
- БПЛА на Херсон с юга.
05:40. БПЛА движется на Златополь с юга Харьковской области — Воздушные силы.
05:34. БПЛА в направлении Харькова с юга — Воздушные силы.
05:27. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Кривого Рога с юга;
- БПЛА на севере Сумской области, курс на юг;
- БПЛА в Одесской области движется в направлении Одессы с севера.
05:16. БПЛА в направлении Одессы со стороны моря — Воздушные силы.
05:14. БПЛА в направлении Харькова с севера — Воздушные силы.
05:10. БПЛА на Сумы с севера — Воздушные силы.
04:45. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
04:41. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Херсона с юга;
- БПЛА в направлении Харькова с севера.
Также сообщается о пуске КАБ в направлении Запорожья.
04:26. Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления — Воздушные силы.
03:47. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА на Сумы с севера;
- БПЛА на Николаев с юга;
- БПЛА в направлении Харькова с севера.
03:19. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на Сумы с севера;
- БПЛА на Запорожье с юга;
- реактивный БПЛА в направлении Одесской области со стороны Черного моря.
Также сообщается о пусках КАБ по Донецкой, Харьковской и Сумской областям.
02:41. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Очакова — Воздушные силы.
02:27. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Одессы — Воздушные силы.
01:54. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Татарбунар — Воздушные силы.
01:30. Отбой угрозы для Черниговской области — Воздушные силы.
01:21. Ракетная опасность для Черниговской области — Воздушные силы.
Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение ударных БПЛА:
- в направлении Николаевской области из Черного моря северным курсом;
- в направлении Харькова с севера.
Ранее также сообщалось о пусках КАБ в направлении Харькова и Запорожья.
В ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину 131 ударным БПЛА типов Шахед, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.
Как сообщили в Воздушных силах, силами ПВО было нейтрализовано 107 БПЛА типов Шахед, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке Украины.
Было зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в девяти точках, а также падение обломков сбитых вражеских БПЛА в шести точках.