РФ атакует Украину шахедами, в ряде областей объявлена воздушная тревога

В ночь на среду, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ .

06:19. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Харьков с юга;

БПЛА в направлении юга Одесской области со стороны Черного моря;

БПЛА к востоку от Кривого Рога, курс на север.

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06:12. Пуски КАБ в направлении Донецкой и Запорожской областей — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:12 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:55. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Николаев с юга;

БПЛА в направлении юга Одесской области со стороны Черного моря;

БПЛА на Херсон с юга.

05:40. БПЛА движется на Златополь с юга Харьковской области — Воздушные силы.

05:34. БПЛА в направлении Харькова с юга — Воздушные силы.

05:27. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Кривого Рога с юга;

БПЛА на севере Сумской области, курс на юг;

БПЛА в Одесской области движется в направлении Одессы с севера.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:27 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:16. БПЛА в направлении Одессы со стороны моря — Воздушные силы.

05:14. БПЛА в направлении Харькова с севера — Воздушные силы.

05:10. БПЛА на Сумы с севера — Воздушные силы.

04:45. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

04:41. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Херсона с юга;

БПЛА в направлении Харькова с севера.

Также сообщается о пуске КАБ в направлении Запорожья.

04:26. Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:26 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:47. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА на Сумы с севера;

БПЛА на Николаев с юга;

БПЛА в направлении Харькова с севера.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 1 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:19. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Сумы с севера;

БПЛА на Запорожье с юга;

реактивный БПЛА в направлении Одесской области со стороны Черного моря.

Также сообщается о пусках КАБ по Донецкой, Харьковской и Сумской областям.

02:41. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Очакова — Воздушные силы.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:41 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:27. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Одессы — Воздушные силы.

01:54. Группы БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Татарбунар — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:54 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:30. Отбой угрозы для Черниговской области — Воздушные силы.

01:21. Ракетная опасность для Черниговской области — Воздушные силы.

Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение ударных БПЛА:

в направлении Николаевской области из Черного моря северным курсом;

в направлении Харькова с севера.

Ранее также сообщалось о пусках КАБ в направлении Харькова и Запорожья.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:38 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину 131 ударным БПЛА типов Шахед, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

Как сообщили в Воздушных силах, силами ПВО было нейтрализовано 107 БПЛА типов Шахед, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке Украины.

Было зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в девяти точках, а также падение обломков сбитых вражеских БПЛА в шести точках.