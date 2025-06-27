В Черкасской области в результате падения обломков российских дронов повреждены дома и ЛЭП
В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА повреждена линия электропередач (иллюстративное фото) (Фото: НЭК Укрэнерго)
В Черкасской области в ночь на пятницу, 27 июня, упали обломки российских беспилотников.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.
Он отметил, что противовоздушная оборона обезвредила над регионом 19 вражеских дронов.
В Звенигородском районе были повреждены окна в трех домах и хозяйственной постройке.
В результате падения обломков также повреждена линия электропередач. Аварийная бригада уже работает, отметил Табурец.
По его данным, обошлось без пострадавших. Продолжается обследование территории.
В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.
В Запорожье в результате обстрела РФ были повреждены нежилые здания промышленного предприятия, а также территория одного из гаражных кооперативов. На местах попаданий возникли пожары.