Россия атаковала Украину Искандерами и шахедами: Воздушные силы сбили 54 из 61 дрона

25 июля, 09:21
Поделиться:
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

В ночь на пятницу, 25 июля, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 61 шахедом и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 54 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ракеты Искандер Россия запустила из Воронежской области РФ, а дроны — из Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска, РФ.

Реклама

ПВО работали на севере и востоке страны.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание семи БПЛА в четырех локациях, падение обломков — на двух локациях.

Читайте также:
Дроны ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, откуда РФ запускает шахеды и ракеты

В ночь на 25 июля в нескольких областях Украины сообщалось об активности вражеской авиации и ракетных угрозах с северо-востока.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины Искандер Война России против Украины атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies