Россия атаковала Украину Искандерами и шахедами: Воздушные силы сбили 54 из 61 дрона

В ночь на пятницу, 25 июля, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 61 шахедом и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 54 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ракеты Искандер Россия запустила из Воронежской области РФ, а дроны — из Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска, РФ.

ПВО работали на севере и востоке страны.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание семи БПЛА в четырех локациях, падение обломков — на двух локациях.

В ночь на 25 июля в нескольких областях Украины сообщалось об активности вражеской авиации и ракетных угрозах с северо-востока.