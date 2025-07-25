Россия атаковала Украину Искандерами и шахедами: Воздушные силы сбили 54 из 61 дрона
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)
В ночь на пятницу, 25 июля, российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 61 шахедом и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 54 дрона.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ракеты Искандер Россия запустила из Воронежской области РФ, а дроны — из Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска, РФ.
ПВО работали на севере и востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание семи БПЛА в четырех локациях, падение обломков — на двух локациях.
В ночь на 25 июля в нескольких областях Украины сообщалось об активности вражеской авиации и ракетных угрозах с северо-востока.