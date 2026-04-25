Российские войска ударили по Харькову: взрывы раздавались в ряде районов, зафиксировано попадание по многоэтажке

В ночь на субботу, 25 апреля, войска РФ ударили шахедом по многоэтажке Салтовском районе Харькова. Взрывы также раздавались в Киевском и Шевченковском районах города.

06:46. Зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова, сообщил Игорь Терехов.

По его словам, на месте удара вспыхнул пожар.

Обновлено в 04:26. Российская армия нанесла повторную серию ударов по Харькову.

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Как сообщил Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском районе. Еще одно — в Шевченковском районе города.

«Пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — отметил он.

Об ударе по городу в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, информации о пострадавших пока нет. Детали атаки выясняются.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в сторону Харькова.

21 апреля сообщалось, что российские войска ударили шахедом по админзданию в центре Харькова и гражданскому предприятию.

Россия днем 18 апреля нанесла ракетный удар по центру Харькова, в частности в Шевченковском районе.

Российские войска 16 апреля атаковали центр Харькова дронами, попав в офисное здание в Киевском районе, из-за чего произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, спасатели ликвидировали возгорание.