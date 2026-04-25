Российские войска ударили по Харькову: взрывы раздавались в ряде районов, зафиксировано попадание по многоэтажке
Шахед (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)
В ночь на субботу, 25 апреля, войска РФ ударили шахедом по многоэтажке Салтовском районе Харькова. Взрывы также раздавались в Киевском и Шевченковском районах города.
06:46. Зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова, сообщил Игорь Терехов.
По его словам, на месте удара вспыхнул пожар.
Обновлено в 04:26. Российская армия нанесла повторную серию ударов по Харькову.
Как сообщил Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском районе. Еще одно — в Шевченковском районе города.
«Пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — отметил он.
Об ударе по городу в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, информации о пострадавших пока нет. Детали атаки выясняются.
До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в сторону Харькова.
21 апреля сообщалось, что российские войска ударили шахедом по админзданию в центре Харькова и гражданскому предприятию.
Россия днем 18 апреля нанесла ракетный удар по центру Харькова, в частности в Шевченковском районе.
Российские войска 16 апреля атаковали центр Харькова дронами, попав в офисное здание в Киевском районе, из-за чего произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, спасатели ликвидировали возгорание.