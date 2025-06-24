Попадания в шести локациях. Россия ночью атаковала Украину 97-ю беспилотниками, Воздушные силы обезвредили 78 дронов
Военнослужащие мобильного зенитно-ракетного подразделения 115-й ОМБр стреляют из зенитной установки ЗУ-23−2 в сторону российского дрона, Харьковская область, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Силы противовоздушной обороны обезвредили 78 из 97 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину в ночь на вторник, 24 июня.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на утро ПВО обезвредила 78 дронов на востоке, юге и севере страны. Из них 63 беспилотника сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локально потеряны или подавлены РЭБ.
Воздушные силы зафиксировали попадание вражеских ударных БПЛА в шести локациях.
В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.
Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.