Попадания в шести локациях. Россия ночью атаковала Украину 97-ю беспилотниками, Воздушные силы обезвредили 78 дронов

24 июня, 08:15
Поделиться:
Военнослужащие мобильного зенитно-ракетного подразделения 115-й ОМБр стреляют из зенитной установки ЗУ-23−2 в сторону российского дрона, Харьковская область, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военнослужащие мобильного зенитно-ракетного подразделения 115-й ОМБр стреляют из зенитной установки ЗУ-23−2 в сторону российского дрона, Харьковская область, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы противовоздушной обороны обезвредили 78 из 97 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину в ночь на вторник, 24 июня.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Реклама

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:
Один из Призраков Киева. История пилота, который без оружия уничтожил российский штурмовик, летевший бомбить центр столицы

По состоянию на утро ПВО обезвредила 78 дронов на востоке, юге и севере страны. Из них 63 беспилотника сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание вражеских ударных БПЛА в шести локациях.

Читайте также:
«Классической ПВО недостаточно». Как Украина может противодействовать новым российским дронам с ИИ — авиаэксперт

В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.

Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Война России против Украины атака шахедов Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X