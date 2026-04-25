За сутки в результате российских атак в Днепре погибли восемь жителей города, около 50 раненых — главное
В Днепре разрушен четырехэтажный жилой дом после обстрела РФ 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS)
В ночь на субботу, 25 апреля, армия РФ массированно атаковала Украину 666 шахедами и ракетами. Сообщается о попаданиях в Днепре, Харькове, Черниговской, Киевской, Одесской, Черкасской и других областях.
19:20 В течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения, сообщил Ганжа. Он отметил, что из-под завалов четырехэтажки извлекли еще одно тело.
Также глава ОВА уточнил, что в результате вечерней атаки на Днепр ранены три человека: мальчики 11 и 14 лет и 50-летняя женщина, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.
18:29 Россияне волнами атаковали Днепр более 20 часов, сейчас известно о шести погибших и 47 раненых, сообщил Ганжа.
18:21 Россия атаковала предприятие в Днепре, сообщил Ганжа. Перед атакой Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и ракете, летевшей в направлении города. Днепр Оперативный сообщил, что на месте попадания возник большой пожар. Также, по данным издания, пострадали по меньшей мере пять человек, поврежден частный дом.
15:30. В Днепре общее число пострадавших от российских атак в ночь на 25 апреля и 25 апреля возросло до 46, пятеро из них — дети, сообщил глава ОВА Ганжа. 23 пострадавших госпитализированы, две женщины в возрасте 26 и 44 года находятся в тяжелом состоянии. В результате повторного удара 25 апреля пострадали, в частности, трое подростков. 16-летний юноша и 15-летняя девушка госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один 16-летний юноша будет лечиться амбулаторно.
13:25. В Днепре на улице Рабочей под повторный обстрел попали заместитель мэра Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета, заявил мэр Филатов.
12:14. Спасатели потушили пожар на АЗС в Днепре, который возник из-за вражеской атаки сегодня утром, пишет ОВА. Уничтожены восемь грузовиков и четыре легковушки. На этой локации ранения получили двое мужчин — 49 и 51 года.
Общее количество пострадавших в городе в течение дня возросло до 34, пять человек погибли.
11:49. Один человек погиб во время очередной атаки врага на Днепр. Пострадал многоэтажный дом в том же жилом квартале, который россияне атаковали ночью, сообщает ОВА.
11:37. Россияне снова ударили по Днепру, поврежден еще один жилой дом. Семь человек получили ранения, сообщает областная военная администрация.
11:20. В Днепре снова раздаются взрывы, пишет Суспільне.
Из-под завалов изъяли тело четвертого погибшего, сообщает ОВА. 27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки, среди них — двое детей. Мальчик 9 лет на амбулаторном лечении. 17-летняя девушка — госпитализирована в состоянии средней тяжести.
10:37. Мэр Днепра Филатов сообщил, что город пережил атаку 10 крылатыми ракетами и 84 дронами. Повреждено по меньшей мере 27 домов, два детских сада и амбулатория. В городских больницах находятся до десятка пострадавших. Сейчас известно о трех погибших.
10:12. В результате российской ночной атаки в Украине известно о пяти погибших и более 30 раненых людей. Под ударом были восемь регионов, сообщает глава МВД Игорь Клименко.
10:00. В Днепре уже трое погибших, пишет ОВА.
09:45. В Черниговской области двое погибших после ничего комбинированного удара. Россияне атаковали Нежин, Городнянскую громаду, Семеновку и Сновскую громаду, сообщает ОВА. Повреждены десятки частных домов и больница.
09:04. ОВА сообщает, что тела двух погибших людей достали спасатели из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян. Предположительно, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. 21 человек получил ранения.
Среди раненых в городе — двое полицейских, сообщает Нацполиция.
08:53. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия осуществила одну из самых массовых атак на Днепр с начала войны.
Суспільне пишет, что из-под завалов четырехэтажки в Днепре спасатели достали тело погибшего человека.
08:24. Более 10 часов Россия атакует Днепр. Утром оккупанты нанесли удар по АЗС, возник пожар, сообщает ОВА.
В результате ночной атаки количество пострадавших возросло до 18, 11 — в больницах.
08:17. Россия ночью атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 666 воздушными целями, выпустив:
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых Калибров;
- 1 крылатую ракету Искандер-К; 5 крылатых ракет Калибр;
- 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них — шахеты.
По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стал Днепр. ПВО обезвредила 580 дронов и 30 ракет: 26 крылатых ракет Х-101 и четыре крылатые ракеты Калибр.
07:55. В Черкасском районе в результате атаки обломками ракеты повреждена кровля частного дома. Над регионом обезврежено пять российских ракет и один БПЛА, без пострадавших, пишет ОВА.
В Николаевской области в результате ночной атаки РФ повреждены ЛЭП, шесть населенных пунктов без света, сообщает ОВА.
07:50. ГСЧС показала фото последствий удара по Днепру, под завалами ищут людей.
07:45. В Немышлянском районе Харькова был зафиксирован удар вражеского БпЛА. Поврежден двухэтажный частный дом, пострадали 1,5-летний мальчик и 54-летний мужчина, пишет ОВА. Ребенок получил острую реакцию на стресс, а мужчину госпитализировали.
07:33. Под завалами в Днепре могут находиться несколько человек, сообщил мэр Борис Филатов.
07:29. В Днепре прогремел новый взрыв после предупреждения Воздушных сил об ударных БпЛА на город, пишет Суспільне.
ОВА показала новые фото с места ночного удара и сообщила, что в городе возникли пожары. Повреждены предприятия. Частично разрушена четырехэтажка, еще несколько многоквартирных домов и частный дом пострадали.
07:14. В Белой Церкви в результате попадания российских воздушных целей возникли пожар и сильное задымление. Секретарь городского совета Владимир Вовкотруб призвал жителей плотно закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
06:45. Зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова — Терехов.
На месте удара вспыхнул пожар.
06:43. Количество пострадавших в Днепре в результате массированного удара РФ возросло до 14, среди них есть ребенок — начальник ОВА Ганжа.
«Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно», — отметил он.
Девять человек госпитализировали. Все в состоянии средней тяжести.
06:34. БПЛА в направлении Харькова с юго-востока — Воздушные силы.
06:10. Группа БПЛА вошла в Харьковскую область с востока, курсом на областной центр — Воздушные силы.
06:09. Количество раненых в результате российского удара по Днепру возросло до шести — Ганжа.
В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.
05:27. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
05:20. Уже четверо раненых в результате атаки РФ на Днепр — Ганжа.
«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — отметил он.
05:15. Продолжается атака ударных БПЛА на Днепр — Воздушные силы.
05:14. Три человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр — начальник ОВА Ганжа.
Кроме того, в результате атаки был частично разрушен четырехэтажный жилой дом
04:43. Большая группа БПЛА приближается к Днепру — Воздушные силы.
04:35. В Днепре также атакован объект промышленной инфраструктуры, последствия устанавливаются — ОВА.
04:26. Армия РФ нанесла повторную серию ударов по Харькову.
Как сообщил Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском районе. Еще одно — в Шевченковском районе города.
«Пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — отметил он.
04:19. Группы крылатых ракет из Одесской области курсом на Винницкую, Кировоградскую области — Воздушные силы.
Также сообщается о движении ракеты на Миргород
04:16. В Днепре в результате атаки РФ поврежден четырехэтажный дом — начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Предварительно, есть раненые. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах», — отметил он.
04:14. Ракета на Полтавщине, мимо Новых Санжар на северо-запад — Воздушные силы.
03:53. Ракеты из Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины — Воздушные силы.
03:50. Ракеты на Кривой Рог и Запорожье — ВС.
03:46. Группы крылатых ракет на Херсонщине. Мимо Горностаевки/Берислава, курс — северо-западный, — Воздушные силы.
03:40. СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепре.
03:33. Воздушные силы сообщают о ракетах курсом на Днепр и Харьков.
03:29. В Днепре в результате атаки РФ загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома — начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Предварительно, обошлось без пострадавших. Угроза для города продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах», — отметил он.
03:28. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей.
03:21. БПЛА на Борисполь и мимо Кагарлыка в сторону Белой Церкви — Воздушные силы.
03:08. Несколько групп БПЛА с востока в направлении Каневского водохранилища и Переяслава на Киевщине — Воздушные силы.
03:04. Воздушные силы о движении БПЛА:
- новые группы БПЛА в направлении Шостки;
- БПЛА из Черкасской области в направлении Переяслава (Киевская область);
- группы БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.
02:46. Воздушные силы о движении шахедов:
- группа БПЛА курсом на Днепр;
- БПЛА с Полтавщины держат курс на Черкасскую область.
02:42. Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря — Воздушные силы.
02:40. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Нежина;
- БПЛА курсом на Пирятин, Гребенку;
- новые группы БПЛА через Запорожье в направлении Днепропетровщины.
02:01. Группы БПЛА курсом на Рени/Измаил — Воздушные силы.
01:43. Группы БПЛА с Сумщины в направлении Черниговщины — Воздушные силы.
01:32. Воздушные силы о движении БПЛА:
- группы БПЛА в Одесской области в направлении Измаильского района;
- БПЛА на Сумщине курсом на Шостку;
- БПЛА в направлении Днепра, Запорожья.
01:31. СМИ сообщают о взрывах в Днепре.
00:55. В Харькове зафиксировано попадание беспилотника по многоэтажке в Салтовском районе — городской голова Игорь Терехов.
«По состоянию на сейчас — без пострадавших. Детали выясняем», — отметил он.
00:33. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА курсом на Харьков;
- группы БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
23:44. Еще группы БПЛА в направлении Кривого Рога, Сум, Харькова, Днепра — Воздушные силы.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и в ряде районов Киевской, Черкасской, Херсонской и Одесской областей.
Воздушные силы сообщают о движении шахедов из акватории Черного моря курсом на Одессу.
24 апреля командир роты 412-й отдельной бригады NEMESIS Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак заявил, что подразделениям Сил обороны в отдельных случаях удается на 70% нейтрализовать угрозу от атак российских дронов-камикадзе типа шахед.
«Война изменилась и очень мощно перешла именно в воздушную сферу. С появлением шахедов мы увидели, что чрезвычайно трудно перехватить огромное количество дронов. У нас были дни, когда их количество достигало 1 тысячи дронов. Сейчас мы пришли к выводу, что на 70% нейтрализовали угрозу со стороны шахедов, и до конца года прогнозируем — 90−95%», — сказал он.
По словам Ярмака, количество шахедов, которые оккупанты применяли в 2025 году и применяли по состоянию на начало апреля 2026 года, выросло вдвое.
23 апреля заявила советник министра обороны Михаила Федорова Анна Гвоздяр заявила, что дроны модели P1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских дронов-камикадзе типа шахед в 2026 году.
19 апреля в Силах беспилотных систем ВСУ сообщили, что украинские бойцы впервые в мире сбили вражеский шахед дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Кроме того, были опубликованы соответствующие кадры операции.
17 апреля украинская компания-производитель дронов Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting.
В марте 2026 года исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV рассказал, что производство украинских дронов-перехватчиков в два-три раза превышает потребности Сил обороны.