В Днепре разрушен четырехэтажный жилой дом после обстрела РФ 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS)

В ночь на субботу, 25 апреля, армия РФ массированно атаковала Украину 666 шахедами и ракетами . Сообщается о попаданиях в Днепре, Харькове, Черниговской, Киевской, Одесской, Черкасской и других областях.

19:20 В течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения, сообщил Ганжа. Он отметил, что из-под завалов четырехэтажки извлекли еще одно тело.

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Также глава ОВА уточнил, что в результате вечерней атаки на Днепр ранены три человека: мальчики 11 и 14 лет и 50-летняя женщина, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.

18:29 Россияне волнами атаковали Днепр более 20 часов, сейчас известно о шести погибших и 47 раненых, сообщил Ганжа.



18:21 Россия атаковала предприятие в Днепре, сообщил Ганжа. Перед атакой Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и ракете, летевшей в направлении города. Днепр Оперативный сообщил, что на месте попадания возник большой пожар. Также, по данным издания, пострадали по меньшей мере пять человек, поврежден частный дом.



15:30. В Днепре общее число пострадавших от российских атак в ночь на 25 апреля и 25 апреля возросло до 46, пятеро из них — дети, сообщил глава ОВА Ганжа. 23 пострадавших госпитализированы, две женщины в возрасте 26 и 44 года находятся в тяжелом состоянии. В результате повторного удара 25 апреля пострадали, в частности, трое подростков. 16-летний юноша и 15-летняя девушка госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один 16-летний юноша будет лечиться амбулаторно.

13:25. В Днепре на улице Рабочей под повторный обстрел попали заместитель мэра Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета, заявил мэр Филатов.

12:14. Спасатели потушили пожар на АЗС в Днепре, который возник из-за вражеской атаки сегодня утром, пишет ОВА. Уничтожены восемь грузовиков и четыре легковушки. На этой локации ранения получили двое мужчин — 49 и 51 года.

Общее количество пострадавших в городе в течение дня возросло до 34, пять человек погибли.

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11:49. Один человек погиб во время очередной атаки врага на Днепр. Пострадал многоэтажный дом в том же жилом квартале, который россияне атаковали ночью, сообщает ОВА.

11:37. Россияне снова ударили по Днепру, поврежден еще один жилой дом. Семь человек получили ранения, сообщает областная военная администрация.

11:20. В Днепре снова раздаются взрывы, пишет Суспільне.

Из-под завалов изъяли тело четвертого погибшего, сообщает ОВА. 27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки, среди них — двое детей. Мальчик 9 лет на амбулаторном лечении. 17-летняя девушка — госпитализирована в состоянии средней тяжести.

10:37. Мэр Днепра Филатов сообщил, что город пережил атаку 10 крылатыми ракетами и 84 дронами. Повреждено по меньшей мере 27 домов, два детских сада и амбулатория. В городских больницах находятся до десятка пострадавших. Сейчас известно о трех погибших.

10:12. В результате российской ночной атаки в Украине известно о пяти погибших и более 30 раненых людей. Под ударом были восемь регионов, сообщает глава МВД Игорь Клименко.

10:00. В Днепре уже трое погибших, пишет ОВА.

09:45. В Черниговской области двое погибших после ничего комбинированного удара. Россияне атаковали Нежин, Городнянскую громаду, Семеновку и Сновскую громаду, сообщает ОВА. Повреждены десятки частных домов и больница.

09:04. ОВА сообщает, что тела двух погибших людей достали спасатели из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян. Предположительно, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. 21 человек получил ранения.

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Среди раненых в городе — двое полицейских, сообщает Нацполиция.

08:53. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия осуществила одну из самых массовых атак на Днепр с начала войны.

Суспільне пишет, что из-под завалов четырехэтажки в Днепре спасатели достали тело погибшего человека.

08:24. Более 10 часов Россия атакует Днепр. Утром оккупанты нанесли удар по АЗС, возник пожар, сообщает ОВА.

В результате ночной атаки количество пострадавших возросло до 18, 11 — в больницах.

08:17. Россия ночью атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 666 воздушными целями, выпустив:

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

29 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых Калибров;

1 крылатую ракету Искандер-К; 5 крылатых ракет Калибр;

619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них — шахеты.

По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стал Днепр. ПВО обезвредила 580 дронов и 30 ракет: 26 крылатых ракет Х-101 и четыре крылатые ракеты Калибр.

07:55. В Черкасском районе в результате атаки обломками ракеты повреждена кровля частного дома. Над регионом обезврежено пять российских ракет и один БПЛА, без пострадавших, пишет ОВА.

В Николаевской области в результате ночной атаки РФ повреждены ЛЭП, шесть населенных пунктов без света, сообщает ОВА.

07:50. ГСЧС показала фото последствий удара по Днепру, под завалами ищут людей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

07:45. В Немышлянском районе Харькова был зафиксирован удар вражеского БпЛА. Поврежден двухэтажный частный дом, пострадали 1,5-летний мальчик и 54-летний мужчина, пишет ОВА. Ребенок получил острую реакцию на стресс, а мужчину госпитализировали.

07:33. Под завалами в Днепре могут находиться несколько человек, сообщил мэр Борис Филатов.

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07:29. В Днепре прогремел новый взрыв после предупреждения Воздушных сил об ударных БпЛА на город, пишет Суспільне.

ОВА показала новые фото с места ночного удара и сообщила, что в городе возникли пожары. Повреждены предприятия. Частично разрушена четырехэтажка, еще несколько многоквартирных домов и частный дом пострадали.

07:14. В Белой Церкви в результате попадания российских воздушных целей возникли пожар и сильное задымление. Секретарь городского совета Владимир Вовкотруб призвал жителей плотно закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

06:45. Зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова — Терехов.

На месте удара вспыхнул пожар.

06:43. Количество пострадавших в Днепре в результате массированного удара РФ возросло до 14, среди них есть ребенок — начальник ОВА Ганжа.

«Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно», — отметил он.

Девять человек госпитализировали. Все в состоянии средней тяжести.

06:34. БПЛА в направлении Харькова с юго-востока — Воздушные силы.

06:10. Группа БПЛА вошла в Харьковскую область с востока, курсом на областной центр — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:10 25 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

06:09. Количество раненых в результате российского удара по Днепру возросло до шести — Ганжа.

В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.

05:27. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

05:20. Уже четверо раненых в результате атаки РФ на Днепр — Ганжа.

«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — отметил он.

05:15. Продолжается атака ударных БПЛА на Днепр — Воздушные силы.

05:14. Три человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр — начальник ОВА Ганжа.

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Кроме того, в результате атаки был частично разрушен четырехэтажный жилой дом

04:43. Большая группа БПЛА приближается к Днепру — Воздушные силы.

04:35. В Днепре также атакован объект промышленной инфраструктуры, последствия устанавливаются — ОВА.

04:26. Армия РФ нанесла повторную серию ударов по Харькову.

Как сообщил Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском районе. Еще одно — в Шевченковском районе города.

«Пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод», — отметил он.

04:19. Группы крылатых ракет из Одесской области курсом на Винницкую, Кировоградскую области — Воздушные силы.

Также сообщается о движении ракеты на Миргород

04:16. В Днепре в результате атаки РФ поврежден четырехэтажный дом — начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Предварительно, есть раненые. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах», — отметил он.

04:14. Ракета на Полтавщине, мимо Новых Санжар на северо-запад — Воздушные силы.

03:53. Ракеты из Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины — Воздушные силы.

03:50. Ракеты на Кривой Рог и Запорожье — ВС.

03:46. Группы крылатых ракет на Херсонщине. Мимо Горностаевки/Берислава, курс — северо-западный, — Воздушные силы.

03:40. СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепре.

03:33. Воздушные силы сообщают о ракетах курсом на Днепр и Харьков.

03:29. В Днепре в результате атаки РФ загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома — начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Предварительно, обошлось без пострадавших. Угроза для города продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах», — отметил он.

03:28. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей.

Фото: alerts.in.ua

03:21. БПЛА на Борисполь и мимо Кагарлыка в сторону Белой Церкви — Воздушные силы.

03:08. Несколько групп БПЛА с востока в направлении Каневского водохранилища и Переяслава на Киевщине — Воздушные силы.

03:04. Воздушные силы о движении БПЛА:

новые группы БПЛА в направлении Шостки;

БПЛА из Черкасской области в направлении Переяслава ( Киевская область);

Киевская область); группы БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.

02:46. Воздушные силы о движении шахедов:

группа БПЛА курсом на Днепр;

БПЛА с Полтавщины держат курс на Черкасскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:40 25 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:42. Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря — Воздушные силы.

02:40. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Нежина;

БПЛА курсом на Пирятин, Гребенку;

новые группы БПЛА через Запорожье в направлении Днепропетровщины.

02:01. Группы БПЛА курсом на Рени/Измаил — Воздушные силы.

01:43. Группы БПЛА с Сумщины в направлении Черниговщины — Воздушные силы.

01:32. Воздушные силы о движении БПЛА:

группы БПЛА в Одесской области в направлении Измаильского района;

БПЛА на Сумщине курсом на Шостку;

БПЛА в направлении Днепра, Запорожья.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:32 25 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:31. СМИ сообщают о взрывах в Днепре.

00:55. В Харькове зафиксировано попадание беспилотника по многоэтажке в Салтовском районе — городской голова Игорь Терехов.

«По состоянию на сейчас — без пострадавших. Детали выясняем», — отметил он.

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00:33. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА курсом на Харьков;

группы БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:33 25 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:44. Еще группы БПЛА в направлении Кривого Рога, Сум, Харькова, Днепра — Воздушные силы.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и в ряде районов Киевской, Черкасской, Херсонской и Одесской областей.

Воздушные силы сообщают о движении шахедов из акватории Черного моря курсом на Одессу.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:22 24 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

24 апреля командир роты 412-й отдельной бригады NEMESIS Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак заявил, что подразделениям Сил обороны в отдельных случаях удается на 70% нейтрализовать угрозу от атак российских дронов-камикадзе типа шахед.

«Война изменилась и очень мощно перешла именно в воздушную сферу. С появлением шахедов мы увидели, что чрезвычайно трудно перехватить огромное количество дронов. У нас были дни, когда их количество достигало 1 тысячи дронов. Сейчас мы пришли к выводу, что на 70% нейтрализовали угрозу со стороны шахедов, и до конца года прогнозируем — 90−95%», — сказал он.

По словам Ярмака, количество шахедов, которые оккупанты применяли в 2025 году и применяли по состоянию на начало апреля 2026 года, выросло вдвое.

23 апреля заявила советник министра обороны Михаила Федорова Анна Гвоздяр заявила, что дроны модели P1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских дронов-камикадзе типа шахед в 2026 году.

19 апреля в Силах беспилотных систем ВСУ сообщили, что украинские бойцы впервые в мире сбили вражеский шахед дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Кроме того, были опубликованы соответствующие кадры операции.

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17 апреля украинская компания-производитель дронов Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting.

В марте 2026 года исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV рассказал, что производство украинских дронов-перехватчиков в два-три раза превышает потребности Сил обороны.