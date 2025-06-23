На Киевщине в результате атаки РФ погибла женщина, есть пострадавшие и разрушения в трех районах — ОВА

23 июня, 04:57
Поделиться:
Остатки уничтоженного российского дрона камикадзе Герань-2/Шахед (иллюстративное фото) (Фото: t.me/s/DPSUkr)

Остатки уничтоженного российского дрона камикадзе Герань-2/Шахед (иллюстративное фото) (Фото: t.me/s/DPSUkr)

В ночь на понедельник, 23 июня, в Киевской области в результате российской атаки погибла женщина. Разрушения зафиксированы в трех районах: Белоцерковском, Бориспольском и Бучанском.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте», — написал он.

Реклама

Разрушения зафиксированы в трех районах области:

  • в Белоцерковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, разрушено здание гостиницы, в которой размещалось медицинское учреждение;
  • в Бориспольском районе в результате атаки загорелись два частных дома;
  • в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение обстоятельств.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Киевская область шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X