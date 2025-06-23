В ночь на понедельник, 23 июня, в Киевской области в результате российской атаки погибла женщина. Разрушения зафиксированы в трех районах: Белоцерковском, Бориспольском и Бучанском.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте», — написал он.

Разрушения зафиксированы в трех районах области:

в Белоцерковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, разрушено здание гостиницы, в которой размещалось медицинское учреждение;

в Бориспольском районе в результате атаки загорелись два частных дома;

в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение обстоятельств.