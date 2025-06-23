На Киевщине в результате атаки РФ погибла женщина, есть пострадавшие и разрушения в трех районах — ОВА
Остатки уничтоженного российского дрона камикадзе Герань-2/Шахед (иллюстративное фото) (Фото: t.me/s/DPSUkr)
В ночь на понедельник, 23 июня, в Киевской области в результате российской атаки погибла женщина. Разрушения зафиксированы в трех районах: Белоцерковском, Бориспольском и Бучанском.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте», — написал он.
Разрушения зафиксированы в трех районах области:
- в Белоцерковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, разрушено здание гостиницы, в которой размещалось медицинское учреждение;
- в Бориспольском районе в результате атаки загорелись два частных дома;
- в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.
На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение обстоятельств.