Армия РФ атаковала Запорожье шахедами: повреждены дома, вспыхнули несколько пожаров, один человек ранен

В ночь на воскресенье, 20 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье и его окрестности шахедами. В результате удара в городе вспыхнуло несколько пожаров. Ранения получил по меньшей мере один человек.

Обновлено в 06:23. Запорожье и район города ночью атаковали 14 БПЛА и РСЗО, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

«В результате атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары», — отметил он.

По словам Федорова, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Об ударе по городу сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Произошло несколько возгораний. Получил ранения один человек», — отметил он.

По словам Федорова, другие последствия атаки пока устанавливаются.

