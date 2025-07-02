Армия РФ атаковала шахедами Измаильский район Одесской области, повреждена инфраструктура
Российские шахеды атаковали Одесскую область (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на среду, 2 июля, российские оккупанты атаковали ударными БПЛА Вилковскую громаду Одесской области. В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского РВА.
«Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет.