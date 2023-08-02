Россия ночью 2 августа запустила по Украине 37 Шахедов — Зеленский 2 августа, 21:52 Последствия российской атаки дронами в Одесской области, 2 августа 2023 года (Фото:Prosecutor General’s Office via Telegram/Handout via REUTERS)

Страна-агрессор Россия ночью в среду, 2 августа, запустила по Украине 37 иранских дронов-камикадзе Shahed, сбить удалось часть из них. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства напомнил, что в результате вражеских атак есть попадания в южных районах, в частности, в украинских портах. Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работает над увеличением поставок систем ПВО.

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«Очень важно, чтобы мир не привыкал к этому российскому террору. Каждое попадание — это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, чью стабильность Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре», — отметил Зеленский.

Он добавил, что российские террористы хотят разрушить мировой продовольственный рынок и «ведут битву за глобальную катастрофу» в надежде «что-то себе выторговать». Президент сказал, что это «очень опасные надежды».

Утром 2 августа Воздушные силы сообщили, что силы ПВО уничтожили 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131, большинство из них — в Киевской и Одесской областях.

В Измаиле Одесской области в результате российской атаке были повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также серьезно пострадало здание морвокзала.

Как заявили в оперативном командовании Юг, враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Существенным разрушениям подверглись многоэтажные административные здания. В частности, разрушено здание Дунайского пароходства.

По данным Мининфраструктуры, россияне повредили почти 40 тысяч тонн зерна, которое ждали страны Африки, Китай и Израиль.