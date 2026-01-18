В Хмельницком районе в результате атаки российских БПЛА вспыхнул пожар на предприятии — ОВА

18 января, 06:22
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Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на воскресенье, 18 января, в Хмельницком районе в результате атаки российских ударных беспилотников вспыхнул пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам информация о погибших и травмированных в результате удара не поступала.

Глава Хмельницкой ОВА также отметил, что в области зафиксировано сбитие воздушных целей силами ПВО.

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В ночь на 18 января войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА. В Харькове в результате попадания шахеда в частный дом в пригороде погиб человек, еще двое — пострадали. В Запорожской области из-за атаки был обесточен город Вольнянск.

Кроме того, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате удара повреждены жилые дома и коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Хмельницкий Хмельницкая область шахеды атака шахедов

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