В ночь на воскресенье, 18 января, в Хмельницком районе в результате атаки российских ударных беспилотников вспыхнул пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам информация о погибших и травмированных в результате удара не поступала.

Глава Хмельницкой ОВА также отметил, что в области зафиксировано сбитие воздушных целей силами ПВО.

Реклама

В ночь на 18 января войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА. В Харькове в результате попадания шахеда в частный дом в пригороде погиб человек, еще двое — пострадали. В Запорожской области из-за атаки был обесточен город Вольнянск.

Кроме того, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате удара повреждены жилые дома и коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения. По меньшей мере четыре человека пострадали.