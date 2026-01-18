В Хмельницком районе в результате атаки российских БПЛА вспыхнул пожар на предприятии — ОВА
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на воскресенье, 18 января, в Хмельницком районе в результате атаки российских ударных беспилотников вспыхнул пожар на одном из предприятий.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По его словам информация о погибших и травмированных в результате удара не поступала.
Глава Хмельницкой ОВА также отметил, что в области зафиксировано сбитие воздушных целей силами ПВО.
В ночь на 18 января войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА. В Харькове в результате попадания шахеда в частный дом в пригороде погиб человек, еще двое — пострадали. В Запорожской области из-за атаки был обесточен город Вольнянск.
Кроме того, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате удара повреждены жилые дома и коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения. По меньшей мере четыре человека пострадали.