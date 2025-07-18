Армия РФ атаковала Запорожский район шахедами: есть разрушения и пожары

18 июля, 06:22
Российские шахеды атаковали Запорожье (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью ударными беспилотниками. На местах ударов зафиксированы разрушения и пожары. По меньшей мере один человек пострадал

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Ночью враг атаковал по меньшей мере 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания», — написал он.

Как отметил Федоров, в результате атаки ранения получил 79-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Запорожье Запорожская область шахеды атака шахедов

