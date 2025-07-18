Армия РФ атаковала Запорожский район шахедами: есть разрушения и пожары
Российские шахеды атаковали Запорожье (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на пятницу, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью ударными беспилотниками. На местах ударов зафиксированы разрушения и пожары. По меньшей мере один человек пострадал
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
«Ночью враг атаковал по меньшей мере 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания», — написал он.
Как отметил Федоров, в результате атаки ранения получил 79-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.