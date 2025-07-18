Противовоздушная оборона сбила 11 дронов, еще шесть — локально потеряны 18 июля 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия страны-агрессора России в ночь на пятницу, 18 июля, атаковала Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 17 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ). 29 из 35 дронов были шахедами.

Основное направление удара России — прифронтовые территории на востоке страны.

Реклама

Воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО сбила 11 российских беспилотников на севере и востоке страны. Кроме того, шесть дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.



Воздушные силы зафиксировали попадание 18 БпЛА в пяти локациях, а также падение сбитых дронов на двух локациях.

Российская армия атаковала Запорожский район по меньшей мере девятью дронами. На местах ударов зафиксированы разрушения и пожары. Ранения получил 79-летний мужчина.

В городе Чугуев Харьковской области в результате атаки РФ пострадали по меньшей мере четыре человека. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.