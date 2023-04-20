Почему РФ начала масштабные «чистки» в силовых структурах и на что указывают новые атаки «шахедов» — анализ и карты ISW 20 апреля, 08:03 Обломки сбитых дронов Shahed, архивное фото (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В рядах российского МВД — и Росгвардии в частности — ФСБ ведет масштабные «чистки», в то время как признаки нехватки современных ракет в России становятся все более заметными.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 19 апреля.

Аналитики ISW обратили внимание на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, которая 19 апреля сообщила, что ВСУ уже проводят контрнаступательные действия. Маляр заявил, что украинские силы не будут объявлять превентивно, когда начнется контрнаступление, и повторила, что цель украинских сил - освободить всю территорию Украины. Она также сообщила, что российские войска сосредотачивают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом вооружение, технику и все профессиональные подразделения — в частности, силы ПВК Вагнера, спецназа и воздушно-десантных войск. (ВДВ) — оккупанты сконцентрировали вокруг Бахмута. Маляр отметила, что контрнаступательные действия украинских войск будут носить как наступательный, так и оборонный характер, учитывая сложный характер поля боя.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, похоже, производит масштабный пересмотр работы российских органов безопасности. Российское государственное агентство ТАСС 19 апреля сообщило, что ФСБ и Главное управление службы безопасности МВД в последние несколько недель проводят массовые проверки в Главном управлении МВД по Москве и нескольких РУВД Москвы из-за "утечки данных из российских сил безопасности по запросу граждан Украины». Другой российский источник отметил, что ФСБ и МВД уже задержали нескольких полицейских в рамках этого расследования. Российские СМИ утверждают, что подозреваемые полицейские якобы «сливали» личные данные российских силовиков другим лицам, среди которых были граждане Украины. Сообщается, что рейды ФСБ и МВД в отделения милиции Москвы проходят на фоне серии арестов и увольнений известных членов руководства Росгвардии. В Институте изучения войны считают, что Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы «провести пересмотр внутреннего аппарата безопасности с целью отстранить чиновников, лишившихся доверия Кремля, и консолидировать дальнейший контроль над органами внутренней безопасности».

Россия продолжает использовать БПЛА Shahed и другие низкоточные системы для компенсации проблем с обеспечением своей армии высокоточными боеприпасами. В ночь с 18 на 19 апреля РФ запустила 12 беспилотников Shahed-131/136 по югу Украины с Азовского моря, 10 из которых сбила украинская ПВО. Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк отметила, что этот удар был целенаправленной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО. Аналитики ISW отмечают, что недавно российские "военкоры" обсуждали важность ударов по средствам украинской ПВО перед любым потенциальным контрнаступлением ВСУ. Поэтому новые удары «шахедов», вероятно, отчасти преследовали цель создать подготовить почву для этого.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти весь свой стратегический ракетный запас, а украинские силы ПВО сбили около 750 из 850 ракет, выпущенных оккупантами по Украине за этот период. Игнат отметил, что российские войска перешли на более дешевые варианты оружия с меньшей дальностью, такие как управляемые авиационные бомбы, и достали ракеты типа Х-50 из консервационных хранилищ. В ISW отмечают, что Игнат, вероятно, имел в виду Х-55 (крылатые ракеты воздушного базирования советских времен), поскольку производство новых крылатых ракет Х-50 Россия планирует начать летом 2023 года. Россия может извлекать крылатые ракеты Х-55 из хранилищ, чтобы переоборудовать их для будущих ударов по Украине, считают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска ведут ограниченные атаки вблизи Кременной;



войска РФ продолжают атаки в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области ( по оценке ISW, с учетом заявлений оккупантов о продвижении в черте города, которые пока не подтверждал Генштаб ВСУ, россияне могут контролировать до 87,9% территории Бахмута).

по оценке ISW, с учетом заявлений оккупантов о продвижении в черте города, которые пока не подтверждал Генштаб ВСУ, россияне могут контролировать до 87,9% территории Бахмута). российские источники утверждают, что украинские силы произвели ограниченные наземные атаки в Запорожской области;

российские чиновники продолжают готовиться к рассылке электронных повесток и созданию цифрового реестра военнообязанных;

депутат Госдумы предложил законопроект, расширяющий контрактные условия для подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии и готовящий почву условия для мобилизации резервистов Росгвардии;

российские чиновники и оккупационные власти продолжают усилия по дальнейшей интеграции оккупированных территорий в экономическую систему России.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW