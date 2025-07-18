Ночной удар шахедами: в некоторых областях объявляли воздушную тревогу, в Запорожье работала ПВО

Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

06:30. Российские оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью ударными беспилотниками — начальник ОВА Иван Федоров.

«Ночью враг атаковал, по меньшей мере, 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания», — отметил он.

В результате атаки ранения получил 79-летний мужчина.

04:52. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Днепропетровщины — курсом на Днепр.

02:44. В Запорожье работает ПВО — ОВА.

02:28. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Запорожья и на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление, на Днепр.

01:25. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА на Днепропетровщине — курсом на запад;

БПЛА на севере Донбасса — курсом на Харьковщину.;

БПЛА на юге Харьковщины — курсом на северо-восточное направление.

Карта воздушных тревог в Украине на 01:25 18 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:44. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Харьковской области — курсом на север и на юге курсом на восток;

БПЛА на севере Донецкой области — курсом на Харьковскую.

Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА фиксируют на востоке Харьковщины. Движутся они курсом на запад.

Воздушная тревога также объявлена в Донецкой, Запорожской, Херсонской и части Днепропетровской области.