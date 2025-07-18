Ночной удар шахедами: в некоторых областях объявляли воздушную тревогу, в Запорожье работала ПВО

18 июля, 06:29
Поделиться:
Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Вечером четверга, 17 августа, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА армии РФ.

06:30. Российские оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью ударными беспилотниками — начальник ОВА Иван Федоров.

«Ночью враг атаковал, по меньшей мере, 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания», — отметил он.

Реклама

В результате атаки ранения получил 79-летний мужчина.

04:52. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Днепропетровщины — курсом на Днепр.

02:44. В Запорожье работает ПВО — ОВА.

02:28. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Запорожья и на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление, на Днепр.

01:25. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

  • БПЛА на Днепропетровщине — курсом на запад;
  • БПЛА на севере Донбасса — курсом на Харьковщину.;
  • БПЛА на юге Харьковщины — курсом на северо-восточное направление.
Карта воздушных тревог в Украине на 01:25 18 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 01:25 18 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:44. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • БПЛА в Харьковской области — курсом на север и на юге курсом на восток;
  • БПЛА на севере Донецкой области — курсом на Харьковскую.

Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА фиксируют на востоке Харьковщины. Движутся они курсом на запад.

Воздушная тревога также объявлена в Донецкой, Запорожской, Херсонской и части Днепропетровской области.

Карта воздушных тревог в Украине на 23:22 17 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 23:22 17 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины шахеды атака шахедов Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies