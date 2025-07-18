Ночной удар шахедами: в некоторых областях объявляли воздушную тревогу, в Запорожье работала ПВО
Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)
Вечером четверга, 17 августа, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА армии РФ.
06:30. Российские оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью ударными беспилотниками — начальник ОВА Иван Федоров.
«Ночью враг атаковал, по меньшей мере, 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания», — отметил он.
В результате атаки ранения получил 79-летний мужчина.
04:52. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Днепропетровщины — курсом на Днепр.
02:44. В Запорожье работает ПВО — ОВА.
02:28. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Запорожья и на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление, на Днепр.
01:25. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА на Днепропетровщине — курсом на запад;
- БПЛА на севере Донбасса — курсом на Харьковщину.;
- БПЛА на юге Харьковщины — курсом на северо-восточное направление.
00:44. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Харьковской области — курсом на север и на юге курсом на восток;
- БПЛА на севере Донецкой области — курсом на Харьковскую.
Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА фиксируют на востоке Харьковщины. Движутся они курсом на запад.
Воздушная тревога также объявлена в Донецкой, Запорожской, Херсонской и части Днепропетровской области.