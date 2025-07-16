РФ атаковала Винницу шахедами: есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в городе масштабные пожары, семеро пострадавших

В ночь на среду, 16 июля, армия РФ атаковала Винницу ударными БПЛА . В городе зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Всего Винницкую область сегодня атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

07:21 В Виннице уже семеро пострадавших, среди них пять человек с ожогами (двое тяжелых, трое — средней степени). Попадания зафиксированы по объектам промышленной инфраструктуры, уточнила Заболотная.

На одном из объектов пожар уже локализован. На другом — спасатели еще над этим работают.

Также в Винницкой области повреждены четыре жилых дома (кровли, окна, двери). Один из домов получил существенные повреждения.

06:33 В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры города Винница. Сейчас спасатели работают над локализацией пожара, отметила Заболотная.

По словам Заболотной, пострадавших доставили в больницу. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

В местных Телеграм-каналах сообщают о масштабном пожаре в Виннице после шахедной атаки.

В ночь на 16 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА. Взрывы также раздавались в Киеве, Харькове и Кривом Роге.