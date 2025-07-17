Ночной удар шахедами по Украине: в ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Днепре раздавались взрывы

17 июля, 04:07
Поделиться:
Украинские военные охотятся на шахеды (Фото: 126 бригада территориальной обороны)

Украинские военные охотятся на шахеды (Фото: 126 бригада территориальной обороны)

Вечером среды, 16 июля, российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

04:07. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.

02:32. ВС о движении шахедов:

  • БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, курсом на Кременчуг;
  • БПЛА в направлении Запорожья с севера.

Реклама

02:09. Взрывы в Запорожской области — ОВА.

02:02. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

  • БПЛА в районе Синельниково (Днепропетровщина), курс западный;
  • БПЛА в районе Изюма, курс юго-западный;
  • БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс западный.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:02 17 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:02 17 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:32. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • БПЛА в центральной части Запорожской области, курс северный;
  • БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный;
  • БПЛА в районе Днепровского водохранилища, курс западный.

00:14. В Днепре были слышны звуки взрывов — Суспільне.

00:10. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепр с востока и севера.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:10 17 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 00:10 17 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:

  • в Полтавской области — движутся в направлении Полтавы с северо-востока;
  • в Харьковской области — курс юго-западный в направлении Днепра.
Карта воздушных тревог в Украине 16 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине 16 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины шахеды атака шахедов Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies