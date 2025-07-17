Ночной удар шахедами по Украине: в ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Днепре раздавались взрывы

Карта воздушных тревог в Украине 16 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:

Карта воздушных тревог в Украине на 00:10 17 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:10 . Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепр с востока и севера.

00:14 . В Днепре были слышны звуки взрывов — Суспільне.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:02 17 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Вечером среды, 16 июля, российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

