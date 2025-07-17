Ночной удар шахедами по Украине: в ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Днепре раздавались взрывы
Украинские военные охотятся на шахеды (Фото: 126 бригада территориальной обороны)
Вечером среды, 16 июля, российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.
04:07. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.
02:32. ВС о движении шахедов:
- БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, курсом на Кременчуг;
- БПЛА в направлении Запорожья с севера.
02:09. Взрывы в Запорожской области — ОВА.
02:02. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в районе Синельниково (Днепропетровщина), курс западный;
- БПЛА в районе Изюма, курс юго-западный;
- БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс западный.
01:32. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в центральной части Запорожской области, курс северный;
- БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный;
- БПЛА в районе Днепровского водохранилища, курс западный.
00:14. В Днепре были слышны звуки взрывов — Суспільне.
00:10. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепр с востока и севера.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют:
- в Полтавской области — движутся в направлении Полтавы с северо-востока;
- в Харьковской области — курс юго-западный в направлении Днепра.