Попадания в 10 локациях. РФ запустила по Украине четыре ракеты и 136 дронов, ПВО обезвредила 108 БпЛА — Воздушные силы

14 июля, 09:04
Беспилотник Герань-2 (шахед) на выставке в Киеве, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Беспилотник Герань-2 (шахед) на выставке в Киеве, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Российская армия в ночь на понедельник, 14 июля, атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136-ю шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили ракеты из Курской области, а дроны — с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и с временно оккупированной территории Донецкой области.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 61 российский БпЛА на севере, востоке и в центре Украины. Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 28 дронов в 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников на четырех локациях.

Ночью 14 июля в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки шахедами и КАБами. Взрывы прогремели в Полтаве, Днепре и Харьковской области.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.

В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО шахеды атака шахедов Война России против Украины ракетная атака

