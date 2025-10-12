Россия ударила шахедами по Чугуеву на Харьковщине: повреждены жилой дом и учебное заведение

В ночь на воскресенье, 12 октября, армия РФ атаковала город Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Ударом повредило учебное заведение и жилой дом.

Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

«Меньше часа назад российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку», — написала она.

По словам Минаевой, пока известно об одной пострадавшей женщине — у нее острая реакция на стресс.