Ночная атака шахедами: зафиксированы попадания в Харькове и в Одесской области, есть повреждения инфраструктуры

В ночь на 2 июля Россия снова атаковала Украину шахедами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, попадания зафиксированы в Харькове и Одесской области.

05:21. Как сообщил Игорь Терехов, пожар на месте прилета БПЛА в Новобаварском районе Харькова был локализован.

«Два человека эвакуированы „Красным Крестом“ из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших сейчас нет», — отметил он.

04:50. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

03:49. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА на севере Днепропетровской области, курс северный;

БПЛА близятся к Кривому Рогу с востока, курс западный.

Карта воздушных тревог в Украине на 03:49 2 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

03:46. Российские оккупанты атаковали Харьков ударными БПЛА. В городе раздались взрывы. Под ударом оказался Новобаварский район

«В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование прилегающих к удару мест продолжается», — сообщил городской голова Игорь Терехов.

Как впоследствии сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки вспыхнули боксы на СТО.

«В результате обстрела (предварительно БПЛА типа „Герань-2“) горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м.кв. На месте работают подразделения ГСЧС», — отметил он.

02:58. БПЛА в Харьковской области, курс юго-восточный — ВС.

Также существует угроза БПЛА Запорожской области.

01:59. Российские оккупанты атаковали ударными БПЛА Вилковскую громаду Одесской области. В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры — Измаильская РВА.

01:45. Ударные БПЛА из Сумщины и Черниговщины двигаются в направлении Полтавщины — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:45 2 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:46. По информации Воздушных сил, зафиксировано несколько групп БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, которые двигаются преимущественно на юго-запад.

00:14. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс юго-восточный;

БПЛА на севере Днепропетровской области, вектор движения Павлоград;

группы БПЛА в районе Татарбунары, вектор движения меняется;

группы БПЛА в акватории Черного моря, курс западный район Татарбунаров;

новые группы БПЛА на севере Черниговской области, курс южный.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:14 2 июля 2025 / Фото: alerts.in.ua

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.