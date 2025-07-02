Ночная атака шахедами: зафиксированы попадания в Харькове и в Одесской области, есть повреждения инфраструктуры
Украинские военные охотятся на шахеды (Фото: 126 бригада территориальной обороны)
В ночь на 2 июля Россия снова атаковала Украину шахедами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, попадания зафиксированы в Харькове и Одесской области.
05:21. Как сообщил Игорь Терехов, пожар на месте прилета БПЛА в Новобаварском районе Харькова был локализован.
«Два человека эвакуированы „Красным Крестом“ из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших сейчас нет», — отметил он.
04:50. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.
03:49. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА на севере Днепропетровской области, курс северный;
- БПЛА близятся к Кривому Рогу с востока, курс западный.
03:46. Российские оккупанты атаковали Харьков ударными БПЛА. В городе раздались взрывы. Под ударом оказался Новобаварский район
«В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование прилегающих к удару мест продолжается», — сообщил городской голова Игорь Терехов.
Как впоследствии сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки вспыхнули боксы на СТО.
«В результате обстрела (предварительно БПЛА типа „Герань-2“) горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м.кв. На месте работают подразделения ГСЧС», — отметил он.
02:58. БПЛА в Харьковской области, курс юго-восточный — ВС.
Также существует угроза БПЛА Запорожской области.
01:59. Российские оккупанты атаковали ударными БПЛА Вилковскую громаду Одесской области. В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры — Измаильская РВА.
01:45. Ударные БПЛА из Сумщины и Черниговщины двигаются в направлении Полтавщины — Воздушные силы.
00:46. По информации Воздушных сил, зафиксировано несколько групп БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, которые двигаются преимущественно на юго-запад.
00:14. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс юго-восточный;
- БПЛА на севере Днепропетровской области, вектор движения Павлоград;
- группы БПЛА в районе Татарбунары, вектор движения меняется;
- группы БПЛА в акватории Черного моря, курс западный район Татарбунаров;
- новые группы БПЛА на севере Черниговской области, курс южный.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.