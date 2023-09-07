Ночной удар шахедов. Измаильские порты атаковали пятый раз за четыре дня, повреждена портовая инфраструктура, сбиты 25 из 33 дронов — главное 7 сентября, 11:38 Россияне осуществили пуски нескольких групп дронов Shahed (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты Одесской области, в частности Измаил. Также ночью взрывы слышали в Сумской и Донецкой областях.

NV следит за главными последствиями ночной атаки.

11:30 Удары по промышленному сектору. В Воздушных силах Украины прокомментировали новую ночную атаку РФ

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал новый ночной удар РФ по Украине, заявив, что Россия наращивает удары беспилотниками, как и предполагалось.

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«В очередной раз атакована Одесская область, именно южные районы области. Там, где сосредоточена портовая инфраструктура и зерновая индустрия, поэтому мы понимаем, что враг и в дальнейшем продолжает бить именно по промышленному сектору», — сказал он в эфире телемарафона.

07:52 Ночью силы ПВО сбили 25 из 33 шахедов

В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — оккупированный Крым), сообщают Возушные силы ВСУ.

В общей сложности были зафиксированы пуски 33 шахедов, в основном — в направлении южных районов Одесской области.

Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной уничтожили 25 дронов Shahed-136/131.

07:07 Четвертая Измаильского района за пять дней, повреждена припортовая инфраструктура — Одесская ОВА



Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о ночной атаке южных портов Украины: «В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета „шахедов“ в нескольких населенных пунктах повреждены об гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. Желаем ему скорейшего выздоровления. На месте продолжается ликвидация последствий. Работают все соответствующие службы».



05:35 Наблюдается активность вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям. Угроза применения авиационного вооружения.



03:32 Отбой тревоги по областям.



Фото: alerts.in.ua

03:30 Ряд Telegram-каналов сообщает о взрывах в Килии Одесской области.



00:52 Южные области угроза применения врагом ударных БпЛА, в частности в направлении Килии и Измаила, сообщают Воздушные силы.



00:40 В Сумах раздались звуки взрывов, сообщает Суспільне.

00:35 Воздушные силы сообщают, что группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района.



Об этом говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

«Вероятны пуски несколько групп ударных БпЛА типа Shahed», — отметили в Воздушных Силах.

В Воздушных Силах призывают не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытия.

Мониторинговые группы также сообщают о запуске дронов-камикадзе. Точкой запуска называют мыс Чауда, который расположен на территории временно оккупированного Крыма.

В ночь на среду, 6 сентября, россияне совершили атаку ударными БпЛА Shahed на юг Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 15 из 25 дронов.

В результате атаки погиб мужчина. Дроны оккупантов повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.