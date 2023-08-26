Россия атаковала Украину шахедами: уничтожены все цели — Воздушные силы 26 августа, 09:50 РФ выпустила по Украине два шахеда, все удалось сбить (Фото:tvtoront/Twitter)

Вечером в пятницу, 25 августа, посреди многочисленных взлетов истребителей МиГ-31К, Россия применила против Украины ударные БПЛА Shahed-136/131. Все два запущенных шахеда были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

По их данным, БПЛА были запущены с юго-восточного направления.

Все две цели удалось сбить силами и средствами воздушного командования Восток в пределах Харьковской области.

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В пятницу, 25 августа, по всей Украине шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Самолет является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47 Кинжал. Пусков зафиксировано не было.

Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняла, что учащение взлетов истребителей МиГ, которые постоянно провоцируют воздушную тревогу в Украине, связаны с тем, что таким образом враг испытывает украинскую ПВО.