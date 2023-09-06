Угроза дронов. Россияне запустили несколько групп Шахедов — Воздушные силы

6 сентября, 22:26
Поделиться:
Россияне осуществили пуски нескольких групп дронов Shahed (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Россияне осуществили пуски нескольких групп дронов Shahed (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В среду, 6 сентября, командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе Shahed.

Об этом говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

«Вероятны пуски несколько групп ударных БпЛА типа Shahed», — отметили в Воздушных Силах.

В Воздушных Силах призывают не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытия.

Видео дня

Мониторинговые группы также сообщают о запуске дронов-камикадзе. Точкой запуска называют мыс Чауда, который расположен на территории временно оккупированного Крыма.

В ночь на среду, 6 сентября, россияне совершили атаку ударными БпЛА Shahed на юг Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 15 из 25 дронов.

В результате атаки погиб мужчина. Дроны оккупантов повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X