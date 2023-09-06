Угроза дронов. Россияне запустили несколько групп Шахедов — Воздушные силы 6 сентября, 22:26 Россияне осуществили пуски нескольких групп дронов Shahed (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В среду, 6 сентября, командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе Shahed.

Об этом говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

«Вероятны пуски несколько групп ударных БпЛА типа Shahed», — отметили в Воздушных Силах.

В Воздушных Силах призывают не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытия.

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Мониторинговые группы также сообщают о запуске дронов-камикадзе. Точкой запуска называют мыс Чауда, который расположен на территории временно оккупированного Крыма.

В ночь на среду, 6 сентября, россияне совершили атаку ударными БпЛА Shahed на юг Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 15 из 25 дронов.

В результате атаки погиб мужчина. Дроны оккупантов повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.