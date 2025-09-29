Атака продолжается: Россия ночью запустила по Украине 32 дрона

ПВО Украины обезвредила 23 БпЛА из 32 ночью 29 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 29 сентября, атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера и беспилотниками других типов, в том числе примерно 20 из них — шахеды.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 29 сентября противовоздушная оборона обезвредила 23 российских дрона на севере и востоке страны. По данным Воздушных сил, в результате атаки есть попадание девяти дронов на восьми локациях.

Военные предупредили о том, что атака БпЛА продолжается, россияне запустили новые группы шахедов с севера и востока.

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедами. О дронах сообщалось на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других регионах.