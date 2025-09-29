Атака продолжается: Россия ночью запустила по Украине 32 дрона

29 сентября, 09:41
Поделиться:
ПВО Украины обезвредила 23 БпЛА из 32 ночью 29 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

ПВО Украины обезвредила 23 БпЛА из 32 ночью 29 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 29 сентября, атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, в том числе примерно 20 из них — шахеды.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 29 сентября противовоздушная оборона обезвредила 23 российских дрона на севере и востоке страны. По данным Воздушных сил, в результате атаки есть попадание девяти дронов на восьми локациях.

Реклама

Читайте также:
Комбинированный удар РФ по Киеву: 4 погибших, среди них ребенок, разрушена пятиэтажка, поврежден Институт кардиологии — главное

Военные предупредили о том, что атака БпЛА продолжается, россияне запустили новые группы шахедов с севера и востока.

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедами. О дронах сообщалось на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других регионах.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины атака шахедов шахеды Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies