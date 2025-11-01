Спасатели ликвидировали пожар на объекте газодобывающей отрасли в Полтавском районе, 1 ноября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)

В Полтавской области в результате российской атаки дронами в ночь на субботу, 1 ноября, начался пожар на объекте газодобывающей отрасли, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло в Полтавском районе. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Полтавской области

Спасатели ликвидировали огонь в 06:02. К работам привлекали 22 единицы техники и 93 пожарных.

Реклама

Фото: ГСЧС Полтавской области

Фото: ГСЧС Полтавской области

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов.

28 октября Нафтогаз сообщал о новой атаке РФ на объекты газовой инфраструктуры группы на Полтавщине. Компания отмечала, что единственной целью подобных российских ударов является оставить украинцев без газа и тепла зимой.

До этого сообщалось об ударе по газовым объектам в Полтавской области 3 и 16 октября.