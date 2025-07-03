Ночная атака на Одессу: спасатели завершили ликвидацию последствий удара шахедами, количество пострадавших возросло

3 июля, 12:02
Поделиться:
ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий атаки РФ на Одессу 3 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий атаки РФ на Одессу 3 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по ликвидации последствий российской атаки на Одессу в четверг, 3 июля, пострадали шесть человек, сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники спасли из поврежденного в городе дома 11 человек.

В ночь на 3 июля в результате атаки российским дроном была повреждена 9-этажка в Одессе, возник пожар между седьмым и девятым этажами. Из дома эвакуировали 50 жителей, из них 10 — с помощью спецтехники, среди них было двое детей.

Реклама

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о пяти пострадавших, среди них — 7-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью Россия атаковала Украину 52 дронами, силы ПВО обезвредили 40 из них.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесса Война России против Украины ГСЧС шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X