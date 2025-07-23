Россия атаковала Украину шахедами, Воздушные силы обезвредили 35 из 71 дронов

23 июля, 10:05
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

В ночь на среду, 23 июля, российская армия атаковала Украину шахедами и дронами-имитаторами различных типов, запустив 71 цель.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что дроны были запущены из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ, и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

По данным Воздушных сил, основными направлениями удара были Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Противовоздушная оборона уничтожила 27 вражеских БПЛА на севере, востоке и в центре страны. Еще 18 дронов были локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Попадание 26 дронов было зафиксировано в 14 локациях, падение обломков — на пяти локациях.

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по нескольким областям Украины. Вражеские БПЛА были зафиксированы на севере, юге и в центре страны. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Редактор: Юлия Завадская

