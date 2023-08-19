РФ атаковала шахедами с севера: уничтожено 15 из 17 целей — Воздушные силы 19 августа, 07:44 РФ выпустила по Украине 17 шахедов (Фото:tvtoront/Twitter)

в ночь на субботу, 19 августа, страна-агрессор Россия атаковала Украину с северного направления ударными БПЛА Shahed-136/131. Силами ПВО удалось уничтожить 15 шахедов.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Отмечается, что всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

Противовоздушная оборона работала в северных и центральных и западных областях Украины.

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Воздушные силы также сообщили, что за минувшие сутки, 18 августа, удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня различных типов и один ударный типа Ланцет.

В ночь на субботу, 19 августа, в Киевской и ряде других областей Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось об угрозе применения БПЛА.

Взрывы были слышны в Запорожской и Хмельницкой областях.