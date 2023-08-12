Ночная атака шахедами: Воздушные силы рассказали, сколько БПЛА удалось уничтожить 12 августа, 08:32 Силы ПВО сбили все вражеские Шахеды (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на субботу, 12 августа, российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА Shahed-136/131. Три из них удалось уничтожить в Запорожской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области.

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По его словам, было зафиксировано 54 артобстрела по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней, Павловки и Червоноднепровки.

Кроме того, армия РФ обстреляла из РСЗО Темировку и Лобково, осуществила авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке.

Малашко отмечает, что четыре ракетных удара пришлись по Камышевахе, а БПЛА были запущены по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.

Он также заявил о поступлении 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 9 августа Россия ударила ракетой Х-35 по спальному району Запорожья.

Погибли три человека, восемь получили ранения. По данным Офиса генпрокурора, ракета ударила по территории детской площадки, удар разрушил здание храма, взрывная волна повредила окна в многоэтажках и магазинах поблизости.

