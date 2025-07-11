Мобильная огневая группа во время атаки шахедами на Украину (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Войска страны-агрессора России в пятницу, 11 июля, атаковали Украину 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 44 дрона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили беспилотники с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. До 60 дронов были шахедами.

Воздушное нападение РФ отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВО уничтожила 44 беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 16 дронов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 19 БпЛА в восьми локациях, а также падение обломков на трех локациях.

В ночь на 11 июля в Харькове, Чугуеве, Сумах и Николаеве прогремели многочисленные взрывы. Российская армия ударила шахедами по Харькову, поврежден роддом, пострадали девять человек.

В Чугуеве в результате атаки РФ вспыхнул пожар, повреждены больница и жилые дома, трое пострадавших. В Николаевской области под ударом России оказалась транспортная инфраструктура.