Ночью РФ атаковала Украину десятью шахедами: Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько беспилотников удалось сбить 10 августа, 09:30 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

В ночь на четверг, 10 августа, российская армия нанесла удар по Украине десятью иранскими беспилотниками Shahed-136. Семь из них удалось сбить.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

По их данным, россияне запустили ш ахеды с северо-восточного направления, а именно из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 по 4:00.

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Воздушные силы сообщают, что для сбивания дронов были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Также отмечается, что за минувшие сутки авиация Воздушных сил ВСУ осуществила более четырех десятков самолето-вылетов, 20 из них — на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

Председатель Ривненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что во время ночной атаки 10 августа была разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет.

