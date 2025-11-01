Российские войска ночью атаковали Украину более 220 дронами, зафиксировано попадание 17 шахедов

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 1 ноября, атаковали Украину 223 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 140 из них — шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 206 российских дронов на севере, юге и востоке страны. По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на семи локациях.

Ранее 1 ноября сообщалось, что в Полтавской области в результате атаки РФ возник пожар на газодобывающем объекте.

В Черниговской области под удар попали города Корюковка и Новгород-Северский, возникли пожары, ранена женщина.

Утром 1 ноября РФ атаковала Николаев ракетой, в ОВА сообщали о раненых в городе.