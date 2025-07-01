Россия ночью запустила по Украине более полусотни дронов, Воздушные силы обезвредили 47 из них

В ночь на вторник, 1 июля, российская армия запустила по Украине 52 шахэда и дроны-имитаторы различных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ. Силы ПВО обезвредили 47 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала на севере и востоке страны.

По данным Воздушных сил, 14 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, еще 33 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Попадание зафиксировано в трех локациях, еще на одной локации — падение обломков.

Вечером 30 июня армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. В ночь на 1 июля армия РФ нанесла по Запорожью и Запорожскому району четыре удара, в результате чего было повреждено предприятие, загорелся пожар, повреждены частные дома.