В Киеве российский «Шахед» попал в частный дом

Российский «Шахед» в Киеве, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Днем 7 ноября российский «Шахед» попал в частный дом в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Кличко уточнил, что в одном частном доме возникло возгорание, а еще два были повреждены.

Реклама

С начала суток воздушную тревогу в Киеве объявляли шесть раз. По состоянию на 16:16 воздушная тревога в столице отменена.