В Киеве российский «Шахед» попал в частный дом

7 ноября, 16:33
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Российский «Шахед» в Киеве, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Российский «Шахед» в Киеве, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Днем 7 ноября российский «Шахед» попал в частный дом в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Кличко уточнил, что в одном частном доме возникло возгорание, а еще два были повреждены.

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С начала суток воздушную тревогу в Киеве объявляли шесть раз. По состоянию на 16:16 воздушная тревога в столице отменена.

alerts.in.ua
Инфографика: alerts.in.ua

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Война России против Украины атака шахедов российские атаки

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