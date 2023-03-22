Атака Shahed: в Киевской области поврежден гражданский объект, трое погибших, семеро раненых

22 марта, 08:38
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В Киевской области есть жертвы в результате атаки дронов Shahed (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В Киевской области есть жертвы в результате атаки дронов Shahed (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В Киевской области в результате атаки дронов Shahed в ночь на среду, 22 марта, поврежден гражданский объект. Три человека погибли, семь ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.

«В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о трех погибших и семи раненых. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели.

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили 16 из 21 иранских дронов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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