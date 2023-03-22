Атака Shahed: в Киевской области поврежден гражданский объект, трое погибших, семеро раненых
В Киевской области есть жертвы в результате атаки дронов Shahed (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)
В Киевской области в результате атаки дронов Shahed в ночь на среду, 22 марта, поврежден гражданский объект. Три человека погибли, семь ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.
«В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о трех погибших и семи раненых. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели.
В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.
В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили 16 из 21 иранских дронов.