Атака дронов Shahed на Ржищев: под завалами нашли тело девятого погибшего 23 марта, 09:03 Спасательная операция в Ржищеве завершена (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате российской атаки дронов Shahed на город Ржищев Киевской области возросло до девяти.



Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным ведомства, работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены.

Видео дня

Начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram сообщил, что девятой жертвы атаки оказалась комендант общежития — женщина 1966 года рождения. Во время воздушной тревоги она не спустилась в укрытие.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed. В Ржищеве нанесли удар по двум общежитиям и лицею.

В Генштабе сообщили, что всего оккупанты выпустили по Украине 21 дрон, 16 из них уничтожили украинские защитники.