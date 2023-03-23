Атака дронов Shahed на Ржищев: под завалами нашли тело девятого погибшего

23 марта, 09:03
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Спасательная операция в Ржищеве завершена (Фото:ГСЧС)

Спасательная операция в Ржищеве завершена (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате российской атаки дронов Shahed на город Ржищев Киевской области возросло до девяти.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным ведомства, работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены.

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Начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram сообщил, что девятой жертвы атаки оказалась комендант общежития — женщина 1966 года рождения. Во время воздушной тревоги она не спустилась в укрытие.

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Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed. В Ржищеве нанесли удар по двум общежитиям и лицею.

В Генштабе сообщили, что всего оккупанты выпустили по Украине 21 дрон, 16 из них уничтожили украинские защитники.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Дроны Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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