Атака Shahed на Хмельницкий: погибли двое спасателей
Спасатели погибли при ликвидации последствий атаки дронов Shahed (Фото:ГСЧС)
В Хмельницком в результате ночной атаки иранскими дронами Shahed погибли двое спасателей.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook, во время ликвидации последствий вражеского удара погиб 21-летний спасатель Владислав Дворак.
В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram сообщил, что в больнице погиб еще один спасатель.
Он добавил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Еще одну пострадавшую в результате атаки отпустили на амбулаторное лечение.
Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.
Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.
В небе над Киевом сбили девять беспилотником Shahed.
По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.