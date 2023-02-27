Атака Shahed на Хмельницкий: погибли двое спасателей

27 февраля, 11:05
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Спасатели погибли при ликвидации последствий атаки дронов Shahed (Фото:ГСЧС)

Спасатели погибли при ликвидации последствий атаки дронов Shahed (Фото:ГСЧС)

В Хмельницком в результате ночной атаки иранскими дронами Shahed погибли двое спасателей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook, во время ликвидации последствий вражеского удара погиб 21-летний спасатель Владислав Дворак.

Владислав Дворак (Фото: ГСЧС)
Владислав Дворак / Фото: ГСЧС

В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram сообщил, что в больнице погиб еще один спасатель.

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Он добавил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Еще одну пострадавшую в результате атаки отпустили на амбулаторное лечение.

Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.

Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.

В небе над Киевом сбили девять беспилотником Shahed.

По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.

https://www.youtube.com/watch?v=VY6w9NkYTjI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Хмельницкий Беспилотники ГСЧС Дроны Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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