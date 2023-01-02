Массированный удар дронами: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников Shahed

2 января, 08:37
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ПВО Украины уничтожила 39 беспилотников Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ПВО Украины уничтожила 39 беспилотников Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 2 января, РФ снова массированно атаковала Украину иранскими беспилотниками Shahed-131/136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

В результате боевой работы противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила все 39 ударных БПЛА.

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Для отражения атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы.

«Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами», — говорится в сообщении.

Кроме того, за ночь уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Ночью 2 января РФ вновь атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили около 20 БПЛА, однако в столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, обломки дрона повредили балконы многоэтажки в Деснянском районе.

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники ПВО Воздушные силы Дроны Война России против Украины ПВО Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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