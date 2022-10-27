Более шести атак за ночь: в полиции показали фото последствий удара дронами Shahed-136 по Киевской области 27 октября, 10:43 Более шести атак дронами Shahed-136 было на Киевскую область в течение ночи (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В ночь на четверг, 27 октября, российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

Сейчас спасатели, ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов.

Видео дня

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В то же время других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 27 октября, украинские защитники за два часа уничтожили 19 дронов-камикадзе Shahed-136.