Более шести атак за ночь: в полиции показали фото последствий удара дронами Shahed-136 по Киевской области
Более шести атак дронами Shahed-136 было на Киевскую область в течение ночи (Фото:t.me/andrii_nebytov)
В ночь на четверг, 27 октября, российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область.
Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.
Сейчас спасатели, ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В то же время других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 27 октября, украинские защитники за два часа уничтожили 19 дронов-камикадзе Shahed-136.