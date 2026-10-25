В Виннице завершили поисково-спасательные работы после прилета в пятиэтажку, число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате российского удара по пятиэтажке в Виннице возросло до семи (Фото: ДСНС України via Facebook)

В Виннице спасатели завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов после прилета российского беспилотника в пятиэтажку утром 25 октября, число пострадавших возросло до семи.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Погибших и травмированных под завалами не обнаружили. Двоих из семи пострадавших госпитализировали.

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Разбор завалов в пятиэтажке в Виннице, поврежденной российским дроном / Фото: ДСНС України via Facebook

Разбор завалов в пятиэтажке в Виннице, поврежденной российским дроном / Фото: ДСНС України via Facebook

Ранее стало известно, что в Виннице в результате российского удара по жилому многоэтажному дому пострадали шесть человек, а четыре квартиры были полностью уничтожены.

Сообщалось о разрушениях между вторым и третьим этажами. Кроме того, в Винницкой области в результате российской атаки был поврежден частный пансионат для пожилых людей.