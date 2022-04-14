Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске: количество погибших детей увеличилось до семи 14 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Общее количество погибших увеличилось до 59 человек (Фото:Роман Кулик/Facebook)

Количество детей, погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, увеличилось до семи.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным ведомства, два ребенка умерли в больнице от полученных ранений.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У.

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