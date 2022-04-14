Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске: количество погибших детей увеличилось до семи

14 апреля, 11:58
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Общее количество погибших увеличилось до 59 человек (Фото:Роман Кулик/Facebook)

Общее количество погибших увеличилось до 59 человек (Фото:Роман Кулик/Facebook)

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Количество детей, погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, увеличилось до семи.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным ведомства, два ребенка умерли в больнице от полученных ранений.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У.

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Общее количество погибших увеличилось до 59 человек, более 100 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по Краматорску будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Дети Война России против Украины

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