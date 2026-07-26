Российские оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью: один человек погиб и еще шесть получили ранения

26 июля, 13:16
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Последствия российского удара по Запорожью, 26 июля (Фото: Запорожская ОВА / Telegram)

Последствия российского удара по Запорожью, 26 июля (Фото: Запорожская ОВА / Telegram)

В воскресенье, 26 июля, российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданскому объекту в Запорожье. Погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что в результате российской атаки погиб мужчина.

Также он добавил, что в результате удара были повреждены жилые и нежилые здания, а также учебное заведение.

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Запорожская ОВА / Telegram
Фото: Запорожская ОВА / Telegram
Запорожская ОВА / Telegram
Фото: Запорожская ОВА / Telegram
Запорожская ОВА / Telegram
Фото: Запорожская ОВА / Telegram
Запорожская ОВА / Telegram
Фото: Запорожская ОВА / Telegram
Запорожская ОВА / Telegram
Фото: Запорожская ОВА / Telegram

В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. В частности, взрывы гремели в Харькове и Киеве.

В Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы произошли пожары.

В Слободском районе Харькова 12 пострадавших в результате российского обстрела. По уточненным данным, у 75-летней и 42-летней женщин медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Также с таким диагнозом — 62-летний мужчина.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожье Война России против Украины

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