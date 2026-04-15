Россияне ударили по промышленному предприятию в Запорожье

Россияне в среду, 15 апреля, атаковали Запорожье . В одном из районов города раздавались взрывы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию. Предварительно, пострадавших нет.

В Запорожской области сообщали об угрозе применения управляемых авиабомб и ударных беспилотников.

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Утром 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибла 74-летняя продавщица киоска.

Также были повреждены автостоянка, предприятие, остановка общественного транспорта, близлежащие жилые дома и киоск.

Кроме этого, ночью россияне ударили 40 дронами по Черкассам, были повреждены и разрушены десятки домов, четверо раненых.

В Сумах оккупанты трижды ударили по одной локации в промышленной зоне города.

На юге Одесской области Россия поразила портовую инфраструктуру, там вспыхнули пожары. Также ночью россияне ударили по центру Днепра, пострадали три человека.

В городе после ночного обстрела повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании. Кроме этого, повреждения получили два учреждения высшего образования — Украинский государственный университет науки и технологий и Днепровская политехника.

Всего в ночь на 15 апреля россияне нанесли удар по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них — шахматы.

В результате обстрела было зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков на 10 локациях.