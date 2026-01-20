Украинские военнослужащие сбивают российскую ракету во время удара 20 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 20 января (с 19:00 19 января) российские войска применили 34 ракеты и 339 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, из них 250 — шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Россияне атаковали территорию Украины одной противокорабельной ракетой Циркон (из оккупированного Крыма), 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 (из Брянска, Ростовской области РФ) и 15 крылатыми ракетами Х-101 (из Вологодской области РФ).

Реклама

Основным направлением удара стал Киев и Киевская область, отметили военные.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 342 цели:

14 баллистических ракет Искандер-М/С-300,

13 крылатых ракет Х-101,

315 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков БПЛА на 12 локациях. Информация о двух ракетах уточняется.

Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины. Есть попадания в Одесской, Винницкой, Ровенской областях, в Киеве, под атакой были также Запорожье, Днепр.

Сообщается об ударах по объектам критической и энергоинфраструктуры, по предприятиям. Компания Укрэнерго сообщила, что в ряде регионов введены аварийные отключения.

На левом берегу столицы зафиксированы перебои со светом и водоснабжением.

20 января из-за сложной энергетической ситуации после массированного удара РФ в Киеве изменили движение метро. Как сообщал мэр Виталий Кличко, без тепла в Киеве остались 5635 многоэтажек. Почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

В результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области погиб мужчина.