Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, оборудование серьезно повреждено

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы Россией более 220 раз (иллюстративное фото) (Фото: ДТЭК / Telegram)

Страна-агрессор Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК , в результате чего было существенно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 13 января.

В компании отметили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК с октября 2025 года.

Реклама

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ атаковала ТЭС компании более 220 раз.

В результате этих ударов получили ранения 59 энергетиков теплоэлектростанций, еще четверо погибли.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua писали со ссылкой на сообщения в Сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.

Мониторинговые паблики сообщали, что целью ночных ударов были объекты энергетической инфраструктуры.

Также известно, что в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.