Во время ночного массированного удара Россия атаковала Ровненскую область

30 июля, 08:42
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Есть сбитые вражеские цели, сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Есть сбитые вражеские цели, сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 30 июля, страна-агрессор Россия во время массированного удара по Украине атаковала и Ровненскую область.

Как сообщил начальник Ровненской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль, по предварительным данным, люди не пострадали.

Инфраструктура также не повреждена.

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«Есть сбитые вражеские цели», — добавил Коваль.

Массированный удар России по Украине в ночь на 30 июля — главное

В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА.

Сообщалось о взрывах в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове. В последний раз РФ массированно атаковала западные области в марте.

В селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, погибли шесть человек. Среди них трое детей и трое взрослых. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.

Во Львове наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского.

В результате ракетного удара пострадали 26 человек. Спасательная операция продолжается.

Киев российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами. Один человек погиб, еще двое ранены.

В Киевской области был разрушен частный жилой дом, пострадали пять человек. Среди них — ребенок.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Ровенская область Ракетный удар

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