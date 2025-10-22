Российские оккупанты нанесли удар по Полтавской области, повреждены нефтегазовые объекты

В среду, 22 октября, российские оккупанты нанесли удар по Миргородскому району Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Также уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.

22 октября войска страны-агрессора России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

Также о взрывах ночью писали в Днепропетровской области.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности по газоснабжению на $2 млрд в случае сложной ситуации, часть траншей уже найдена.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что США готовы поставлять в Европу достаточно газа и нефти, чтобы заместить российской энергоресурсы.

Также сообщалось, что группа Нафтогаз привлекла кредит от Ощадбанка на 3 млрд грн для закупки импортного газа.