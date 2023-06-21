Россия ночью атаковала шестью дронами-камикадзе. Все сбили над Хмельницкой областью 21 июня, 07:45 Все дроны во время ночной атаки 21 июня сбили силы ПВО (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на среду, 21 июня, шестью дронами-камикадзе Shahed-136/131. Все сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали ударные беспилотники с северного направления. Все уничтожили над Хмельницкой областью.

Также за прошедшие сутки Силы обороны сбили четыре разведывательных беспилотника РФ разных типов. Авиация Воздушных сил совершила десятки вылетов, нанося удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск.



Видео дня

Накануне, 20 июня, Россия осуществила массированную атаку на Украину — в нескольких регионах прогремели взрывы. По данным Генштаба, из 35 запущенных иранских дронов-камикадзе Shahed силы ПВО сбили 32. Власти Киева сообщили, что в воздушном пространстве столицы уничтожили все приблизительно 20 воздушных целей, которые на нее летели. Во Львове было три попадания объект критической инфраструктуры.